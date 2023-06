Telemóvel do assessor de Bolsonaro continha planos para golpe de Estado no Brasil

O telemóvel do tenente-coronel Mauro Cid, assessor direto do ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2022), continha mensagens e documentos que revelam uma espécie de conspiração para lançar um golpe de Estado no Brasil, revelou esta sexta-feira a revista Veja.

Os documentos foram citados num relatório de 66 páginas, a que a revista teve aceso, da Diretoria de Inteligência da Polícia Federal sobre o conteúdo do telemóvel do oficial do Exército.

Mauro Cid foi detido no início de maio por alegada participação num esquema que aparentemente falsificava certificados de vacinação contra a covid-19, altura em que o seu telemóvel foi apreendido por ordem judicial.