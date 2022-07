Telescópio espacial James Webb descobre galáxia mais antiga

O telescópio espacial James Webb, o mais poderoso de sempre, poderá ter encontrado a galáxia mais antiga alguma vez observada, que existia há 13,5 mil milhões de anos.A conclusão é de investigadores do Centro de Astrofísica de Harvard, nos Estados Unidos. O conjunto de estrelas, denominado GLASS-z13, aparece tal como era cerca de 300 milhões de anos após o Big Bang. Os cerca de 20 investigadores que participaram no estudo desta galáxia, e de uma outra, a GLASS-z11, menos distante, referem que "têm características surpreendentes, pelo pouco que já sabemos, pois parecem bastante maciças".Por responder fica quando se terão formado estas galáxias. Uma das principais missões do James Webb é observar as primeiras galáxias formadas após o Big Bang, ocorrido há 13,8 mil milhões de anos. Os astrónomos esperam com este telescópio obter mais dados sobre os primórdios do Universo.