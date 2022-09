Telescópio James Webb captura imagem detalhada do planeta Neptuno

O mais recente telescópio espacial, James Webb, conhecido pelo alto nível de resolução, conseguiu captar várias características do planeta Neptuno com uma qualidade de detalhe nunca antes vista. As características do planeta não eram observadas há mais de três décadas.Na imagem captada pelo 'Webb' foi possível observar os anéis do planeta e as faixas de poeira que o rodeiam. As novas imagens criaram alguma curiosidade nos cientistas, sobretudo no que respeita às diferentes estruturas das nuvens, descoberta que pode contribuir para obter novas informações sobre o funcionamento da atmosfera de Neptuno. Na imagem captura também se pode observar sete das catorze luas de Neptuno, sendo que a mais importante é a lua Tritão, que se encontra geologicamente ativa.Neptuno assemelha-se a uma estrela na imagem capturada porque o planeta aparece escurecido na visão do telescópio, devido à absorção do metano por parte das ondas de infravermelhos. Em constraste, a lua Tritão é muito brilhante e apresenta uma média de 70% da luz solar.Segundo o professor da universidade de Leicester, Leigh Fletcher, "as poderosas tempestades de Neptuno têm o mesmo nível de atividade de sempre".Neptuno, também conhecido como o gigante de gelo, é o oitavo planeta do Sistema Solar, encontra-se a uma distância de 4,5 mil milhões de quilómetros do sol e a sua atmosfera contém muito hélio e hidrogénio, apesar de também existir uma grande presença de gelo, água, amoníaco e metano. Neptuno apresenta um diâmetro quatro vezes superior ao da Terra.