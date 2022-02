Tempestade Eunice leva Reino Unido a declarar alerta vermelho

As autoridades britânicas declararam "alerta vermelho" em várias zonas do país devido à aproximação da tempestade Eunice, prevendo-se ventos fortes até 145 quilómetros por hora para a região.

O Serviço de Meteorologia Britânico (Met, sigla inglês) emitiu o alerta máximo, com perigo de vida, para o sul do País de Gales, os condados ingleses de Devon, Cornualha e Somerset (oeste), bem como Londres e a área do sudeste inglês. "A área de alerta vermelho indica um perigo significativo para a vida, pois ventos extremamente fortes podem potenciar danos a estruturas e detritos voadores", alertou o meteorologista-chefe do MET, Frank Saunders, citado pela Reuters.

De acordo com Frank Saunders, "[a] tempestade Eunice vai trazer rajadas prejudiciais no que pode ser uma das tempestades mais impactantes a afetar as partes sul e central do Reino Unido em alguns anos".

As outras zonas do país, a Irlanda do Norte e a Escócia também estão em alerta para ventos fortes pelo que as autoridades decidiram encerrar as escolas, suspender os serviços ferroviários e cancelar voos. No aeroporto de Londres já foram cancelados 64 voos.

A BBC avançou ainda que os especialistas estão a considerar Eunice como "uma das piores tempestades".

O governo britânico realizará uma reunião de resposta de emergência COBR para discutir a resposta à tempestade.

Eunice foi a segunda tempestade a atingir o Reino Unido numa semana, depois da Dudley.