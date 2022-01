Tempestade de neve fecha administração pública e escolas em Washington, D.C.

Uma tempestade de neve abateu-se esta segunda-feira sobre a capital norte-americana, Washington, fechando departamentos da administração pública e escolas, e preveem-se 25 centímetros de neve durante a tarde no Distrito de Colúmbia, norte da Virgínia e centro de Maryland.

O Serviço Nacional de Meteorologia (SNM) emitiu um aviso de tempestade de inverno para a zona até às 16h00 locais (21h00 em Lisboa), com rajadas de vento de 56 quilómetros por hora, esperando-se que as deslocações sejam muito difíceis devido às condições atmosféricas perigosas.

"A hora a que isto acontece não é boa: para a zona de Washington, é a hora de ponta da manhã. Pelo menos, para os sítios mais a nordeste, será mais perto do meio-dia", disse o meteorologista do SNM David Roth.

No aeroporto nacional Ronald Reagan e nos aeroportos internacionais Baltimore/Washington e Washington Dulles mais de metade dos voos sofreram atrasos ou foram cancelados hoje de manhã, segundo dados do portal FlightAware.com.

Nos três maiores aeroportos de Nova Iorque, um quarto dos voos sofreu igualmente atrasos ou foi cancelado.

O Centro de Previsão Meteorológica indicou que poderão cair cinco centímetros de neve por hora em algumas zonas e que é possível que haja trovoadas com neve. Os totais de neve acumulada poderão atingir 25 centímetros de altura.

A queda de neve começou no domingo à noite em alguns pontos dos Estados do Alabama, Kentucky e Tennessee. Um alerta de tempestade foi também emitido em partes do norte do Alabama e sul do Tennessee e zonas da Geórgia, Kentucky, Carolina do Norte e Virgínia ocidental.

Esta segunda-feira de manhã, mais de 400.000 habitações estavam sem eletricidade no Tennessee, na Geórgia, nas Carolinas e na Virgínia.

Prevê-se que a tempestade de inverno atinja todo o sul do país, os Estados da cordilheira dos Apalaches, do Atlântico central e da costa Leste.

Em Washington, o Gabinete Nacional de Gestão de Pessoal anunciou na sua página da internet que os departamentos federais da zona estarão encerrados esta segunda-feira e que apenas os funcionários dos serviços de emergência e os que estão em teletrabalho continuarão a trabalhar.

Muitos locais de testagem e vacinação contra a covid-19 na Virgínia e Maryland foram encerrados devido às condições atmosféricas.

Vários distritos escolares da região indicaram que hoje estariam encerrados, sujeitos a atrasos ou em regime de ensino virtual.

As escolas públicas do Distrito de Colúmbia indicaram que os seus alunos e pessoal não regressarão às aulas antes de quinta-feira.