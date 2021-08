Os trabalhos de resgate dos sobreviventes que ainda poderão estar sob os escombros no Haiti, na sequência do terramoto de sábado, foram esta terça-feira fortemente prejudicados com as chuvas torrenciais da tempestade tropical ‘Grace’, que causaram deslizamentos de terra e bloquearam estradas. O número de vítimas mortais já ultrapassou os 1400 e o de feridos chegou aos 6900, mas é expectável que ambos continuem a aumentar à medida que avançam os trabalhos.









“Não temos médico. Não temos comida. Cada manhã chega mais gente. Não temos casas de banho, nem lugar para dormir. Precisamos de comida, precisamos de mais guarda-chuvas”. O desespero é de Mathieu Jameson, porta-voz de um grupo de desalojados de Les Cayes, uma das cidades mais afetadas pelo sismo de magnitude 7,2 que atingiu o Haiti.





Leia também Tempestade ameaça prejudicar resgate das vítimas do sismo no Haiti Perto de 30 mil casas foram destruídas e milhares de pessoas ficaram sem tecto no sábado. Estavam a viver na rua, em barracas improvisadas, quando a tempestade lhes destruiu as lonas e os plásticos que serviam de cobertura. Agora, desesperam por ajuda, comida, água e abrigo.

Os hospitais estão lotados e pedem medicamentos. As organizações internacionais no terreno solicitam ajuda e alertam para o drama. Segundo Bruno Maes, representante da UNICEF no Haiti, “cerca de meio milhão de crianças haitianas têm acesso limitado ou nenhum acesso a abrigo, água potável, saúde e nutrição”.