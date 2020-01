Terceira cidade chinesa colocada sob quarentena para conter propagação

As autoridades chinesas proibiram esta quinta-feira entradas e saídas de uma terceira cidade, visando conter a epidemia de um novo tipo de coronavírus originário na cidade vizinha de Wuhan, no centro do país.

As ligações ferroviárias a Ezhou, cidade com cerca de um milhão de pessoas, ficam interrompidas durante período indeterminado, informaram as autoridades locais, depois de terem colocado as cidades vizinhas de Wuhan e Huanggang também sob quarentena de facto.

O vírus foi inicialmente reportado em Wuhan, no mês passado.