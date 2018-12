Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Vou lutar com tudo o que tenho", diz May sobre moção de censura do seu próprio partido

PM britânica enfrenta voto de desconfiança dos deputados conservadores esta quarta-feira.

07:56

Os deputados do Partido Conservador vão levar a votos esta quarta-feira uma moção de censura contra a líder do partido e primeira-ministra, Theresa May. A votação vai ocorrer ai final da tarde desta quarta-feira, entre as 18h00 e as 20h00 (hor alocal, a mesma de Portugal)



Em reação, Theresa diz que vai "contestar este voto com tudo o que tiver" e lembra que serve o partido "há 40 anos" e que passou por vários cargos "sempre ao serviço do interesse nacional". a líder do govedrno diz que o mais importante neste momento é "garantir um acordo do Brexit que seja o melhor possível para o país".



May avisa que uma mudança de liderança neste momento "deixa o país mais fraco" e pode levar os conservadores a sair do poder. O que, lembra May, pode significar o fim do acordo do Brexit "o que só iria criar mais divisões e seria mau para todos".



Cartas para derrubar a líder

Graham Brady, que dirige o 'Comité 1922' anunciou na manhã desta quarta feira que este órgão de fiscalização do partido recebeu cartas dos deputados a pedir a demissão de May em número suficiente para avançar com a moção de desconfiança. Eram precisos 48 pedidos (o que equivale a 15% dos 315 deputados conservadores) o que terá sido alcançado nos últimos dias.



Segundo a Reuters, a votação deverá ocorrer entre as 18h00 e as 20h00 na Casa dos Comuns, a câmara baixa do parlamento. Caso a maioria dos deputados vote contra May, esta terá de deixar o cargo de primeira ministra. Não é, no entanto, obrigatório que sejam convocadas novas eleições, podendo os conservadores escolher um novo chefe de governo.



A mesma agência diz que pelo menos 75 deputados já expressaram publicamente o seu apoio a Theresa May, em declarações públicas ou nas redes sociais. A primeira-ministra precisa de uma maioria simples de pelo menos 158 votos a favor entre os 315 deputados conservadores para se manter à frente do governo.



May tem estado debaixo e fogo cerrado nas últimas semanas, situação que se agravou depois de esta segunda-feira se ter visto obrigada a adiar a votação do acordo do 'Brexit' no parlamento. O chumbo anunciado ao acordo conseguido com Bruxelas para a saída do Reino Unido da UE fez a líder do governo recuar.