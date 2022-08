Terrorista britânico do Daesh condenado a oito sentenças de prisão perpétua por ajudar na morte de quatro americanos

El Shafee Elsheikh, um dos três britânicos acusados de participar num sequestro orquestrado pelo Daesh, foi condenado esta sexta-feira a oito sentenças de prisão perpétua. O britânico já tinha sido condenado, em abril, pelo seu papel na conspiração que levou à morte de quatro americanos.Segundo A CBS News, as oito sentenças de prisão perpétua correspondem à condenação por quatro acusações de sequestro que resultaram na morte dos reféns, conspiração para cometer homicídio, conspiração para fornecer apoio material a organização terrorista. Elsheikh planeia recorrer da decisão do tribunal.Conhecidos como os 'Beatles' - nome atribuído ao grupo pelos sotaque britânico -, Elsheikh e os colegas Mohammed Emwazi e Alexanda Kotey trabalharam em conjunto para raptar e abusar de mais de duas dúzias de reféns ocidentais, de acordo com os promotores de justiça.Elsheikh foi agora condenado por participar na conspiração que levou à morte dos reféns norte-americanos James Foley, Peter Kassig, Kayla Mueller e Steven Sotloff, decapitados numa série de vídeos e imagens de propaganda Daesh, em 2014. A única mulher, Mueller foi morta depois de a terem mantido em cativeiro e abusado sexualmente dela durante um ano e meio, descobriu a investigação.Elsheikh e Kotey foram detidos pelas Forças de Defesa sírias antes de o Reino Unido concordar em extraditá-los para os Estados Unidos para que fossem julgados. Kotey confessou-se culpado em troca de uma sentença de prisão perpétua. Emwazi, conhecido como "Jihadi John" e como a figura que realizou muitas das execuções de reféns, foi morto na Síria em 2015.