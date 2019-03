Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Theresa May sob ameaça de eleições antecipadas

Mais de metade dos parlamentares conservadores defendem um Brexit duro e a queda do governo.

Por Francisco J. Gonçalves | 10:49

O governo britânico da primeira-ministra Theresa May está em risco de cair. Depois de na sexta-feira o parlamento ter chumbado, pela terceira vez, o projeto de Brexit de May, o Partido Conservador aumentou a pressão para a afastar do poder.



Alegadamente, 170 dos 330 conservadores do parlamento terão assinado uma carta a May na qual defendem um Brexit sem acordo e eleições antecipadas se não for encontrado um compromisso nas próximas semanas.



Pelo menos dez membros do governo estarão entre os signatários e um deles afirmou, sob anonimato, que o grupo "quer uma saída da UE a 12 de abril ou pouco depois disso". Admitiu igualmente que desejam novas eleições para sair do impasse.



Apesar disso, May insiste na linha de rumo que tem seguido e quer levar a votos pela última vez o seu projeto de Brexit. A insistência talvez se deva ao facto de a votação de sexta-feira ter derrotado o projeto por apenas 58 votos, bem menos do que os 230 votos da primeira votação e os 149 da segunda.



A oposição pressiona igualmente May. O líder trabalhista Jeremy Corbyn exigiu-lhe que altere o acordo ou que se demita de imediato.



O partido DUP, da Irlanda do Norte, que garante apoio parlamentar a May, insiste também em alterações ao acordo do Brexit.



Ante o impasse e o aumento da pressão, o destino de May dependerá das deliberações deste domingo e de quarta-feira no parlamento para delinear uma via de compromisso.