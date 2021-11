Tiroteio em Jerusalém faz dois mortos e cinco feridos

Um civil israelita e o palestiniano que o atacou morreram hoje num atentado a tiro na Cidade Velha em Jerusalém Oriental ocupada, naquele que é já o segundo incidente do género em menos de uma semana.

A informação foi confirmada à agência de notícias espanhola, Efe, pelos serviços de emergência.

Oficiais israelitas disseram que o atacante, um palestiniano com cerca de 40 anos, era um residente de Jerusalém Oriental e um ativista do movimento islâmico Hamas, e que um dos cinco israelitas feridos no ataque, dois com gravidade e três ligeiros, não resistiu aos ferimentos e morreu.