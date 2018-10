Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Todos os judeus têm de morrer”, diz suspeito de ataque a sinagoga

Atirador mata enquanto grita palavras de ódio, na Pensilvânia, EUA.

Por Francisco J. Gonçalves | 10:04

Um homem armado invadiu este sábado uma sinagoga em Pittsburgh, Pensilvânia, com gritos: "Todos os judeus têm de morrer". Antes de ser detido, matou pelo menos 11 pessoas e feriu outras seis, de entre as quais quatro polícias.



O presidente Donald Trump lamentou a "situação devastadora" e disse que tudo poderia ter sido evitado se houvesse guardas armados na sinagoga.



Horas após o tiroteio, a imprensa local identificou o atirador como sendo Robert Bowers, um residente de Pittsburgh com 46 anos. Depois de invadir o templo, armado com uma espingarda de assalto e duas pistolas, terá matado três pessoas junto do átrio e várias outras numa sala da cave, onde estava reunida outra congregação.



Subiu depois ao andar superior onde se barricou com reféns e trocou disparos com agentes da polícia de intervenção que, alertados para o tiroteio, entraram no edifício para travar o massacre. A troca de tiros deixou quatro polícias feridos. Depois de ele mesmo ser baleado, entregou-se. Desconhece-se se algum dos reféns está entre as vítimas mortais.



"Ver isto acontecer uma e outra vez é uma vergonha", afirmou Trump, afirmando que as leis de pena de morte devem ser endurecidas, pois, disse, "estas pessoas têm de pagar o preço máximo".



O PM israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou-se "chocado e entristecido" com uma notícia que deixa de luto "todo o povo de Israel".