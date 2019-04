Trabalhadores das obras de restauração de Notre-Dame fumavam ilegalmente antes do incêndio

Imprensa francesa avança que proibição de fumar nos andaimes foi desrespeitada.

A imprensa francesa avança esta quarta-feira com um novo desenvolvimento sobre o incêndio que devastou a Catedral de Notre-Dame, em Paris, França.Segundo o jornal francês Le Parisien, os trabalhadores que estavam a realizar obras de restauração na catedral desrespeitavam a proibição de fumar nos andaimes das obras.A empresa Le Bras Frères, que montou o andaime na torre de Notre-Dame, reconheceu e "lamentou" que alguns dos seus trabalhadores não cumpriam a proibição, mas "exclui" qualquer responsabilidade sobre o fogo na catedral.

"Sim, há algumas pessoas que, de tempos em tempos, não cumpriam a proibição e nós arrependemo-nos", disse o porta-voz da empresa, Marc Eskenazi, assegurando, no entanto, que "sob nenhuma circunstância" uma beata mal apagada poderia ser a causa do incêndio.



O porta-voz da empresa justificou ainda que o incêndio no monumento começou dentro deste e as beatas foram encontradas fora do mesmo, por isso essa não poderia, no seu ponto de vista, ser a causa do fogo.



De acordo com o Le Canard Enchaîné, os investigadores encontraram sete beatas no local.