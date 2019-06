Três turistas mortos na República Dominicana em apenas cinco dias

Três turistas morreram de forma repentina num espaço de cinco dias, no mesmo hotel, na República Dominicana. O misterioso caso aconteceu na última semana de maio.Miranda Schaup-Werner, de 41 anos, tinha acabado de fazer check-in e estava a tomar uma bebida no minibar do Bahia Principe Hotel aquando do colapso. A mulher viajava acompanhada pelo marido.Apenas cinco dias depois, um casal, de Maryland, foi encontrado morto por funcionários do mesmo hotel, que ficaram em alerta depois do atraso no check-out.As autopsias revelaram que todos morreram do mesmo, insuficiência respiratória por edema pulmonar, condição causada pelo excesso de líquido nos pulmões.O caso está a ser investigado pelas autoridades norte-americanas.