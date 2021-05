Tripulação de avião da Ryanair recebeu ameaça a bordo antes de desviar para a Bielorrússia

A companhia aérea Ryanair registou um aviso de ameaça a bordo de um avião onde viajava um jornalista crítico do governo bielorusso.



O avião recebeu o alerta antes de receber instruções para desviar para o aeroporto mais próximo, Minsk, no momento em que a aeronave fazia a ligação entre Atenas, na Grécia, e a Lituânia. O avião foi escoltado por um jato por ordem do presidente bielorusso, Alexander Lukashengo.



Os passageiros foram submetidos a uma vistoria à chegada à capital bielorussa. Entre eles encontrava-se o jornalista Roman Protasevich, que acabou por ser preso.







Vários países europeus já criticaram o incidente, exigiram uma explicação à Bielorrússia e o tema vai estar na agenda da reunião do Conselho Europeu, na segunda-feira, em Bruxelas.

O jornalista de 26 anos trabalhava para o serviço de notícias online NEXTA, com sede na Polónia, que transmitiu imagens de protestos em massa contra o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, no ano passado, através dom aplicativo de mensagens Telegram.

Protasevich, que trabalha atualmente num canal diferente, é procurado na Bielorrússia e acusado de extremismos e de organizar motins em massa e incitar ao ódio social. O jornalista nega no entanto tais acusações.