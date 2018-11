Trotinete elétrica faz a primeira vítima mortal em Espanha

Idosa foi atropelada por dois jovens que seguiam no veículo.

Uma idosa de 90 anos foi atropelada mortalmente por dois jovens que seguiam numa trotinete elétrica em Barcelona.O caso remonta a agosto deste ano mas só agora foi divulgado pelo jornal El País.A trotinete circulava a cerca de 30km/h, velocidade máxima do veículo, e o jovem que conduzia acabou por embater contra uma idosa que caiu e bateu, com violência, com a cabeça no chão.A mulher foi transportada para o hospital em estado muito grave e, dias depois, acabou por morrer.As trotinetes continuam a causar polémica não só em Espanha como em Portugal, onde já há relatos de alguns acidentes com o veículo.