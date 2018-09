Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump acusa China de tentar interferir nas eleições para o Congresso dos EUA

Presidente norte-americano alega que Pequim está contra a sua administração porque esta os desafiou no comércio.

16:37

Donald Trump acusou esta quarta-feira, no Conselho de Segurança da ONU, a China de tentar interferir com as eleições parlamentares que decorrerão no dia 6 de novembro.



O presidente norte-americano alega que aquele país não quer que os republicanos vençam as eleições porque foi a única administração que desafiou o domínio do comércio chinês.



"Eles não querem que ganhemos porque eu sou o primeiro presidente a desafiar a China no comércio e estamos a vencer no comércio, estamos a vencer a todos os níveis. Não queremos que eles se intrometam ou interfiram nas próximas eleições", disse Trump.



Apesar de Donald Trump não estar na corrida nestas eleições, a votação de novembro vai decidir se o partido republicano pode manter o controlo da Câmara dos Deputados dos EUA e do Senado.