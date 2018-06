Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump anuncia tarifa de 25% a bens chineses

O presidente dos EUA alerta que irá ainda mais longe se a China adotar medidas de retaliação.

Por Francisco J. Gonçalves | 03:02

O presidente dos EUA, Donald Trump, deu esta sexta-feira mais um passo na guerra comercial com a China ao anunciar uma tarifa de 25% em importações do gigante asiático num valor de mais de 50 mil milhões de dólares. A China anunciou que responderá na mesma moeda.



"Os EUA estão prontos a impor tarifas adicionais se a China aplicar medidas de retaliação, como impor tarifas aos bens, serviços e produtos agrícolas dos EUA", afirmou Trump em declaração oficial. As medidas adicionais dos EUA poderão afetar outros cem mil milhões de dólares de produtos importados da China.



O presidente norte-americano alega que a China tem beneficiado injustamente com práticas pouco transparentes e sublinha que o défice comercial face à China, orçado em mais de 375 mil milhões de dólares, não é aceitável e tem de ser drasticamente reduzido.



As tarifas anunciadas entrarão em vigor a 6 de julho e vão afetar afetar, para já, mais de 800 produtos chineses, com um valor comercial anual de 34 mil milhões de dólares. Trump afirma que esta medida é essencial para evitar "mais transferências injustas de tecnologia e propriedade intelectual" norte-–americana para a China, o que protegerá empregos nos EUA.



A diretora do FMI, Christine Lagarde, alertou que estas políticas vão prejudicar a economia dos EUA e pôr em causa o sistema de comércio global. "Haverá perdedores dos dois lados", afirmou.