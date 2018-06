Presidente dos EUA já reagiu às acusações contra a sua fundação.

Por Lusa | 16:57

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou esta quinta-feira que o processo judicial lançado contra a Fundação Trump pelas autoridades de Nova Iorque "é ridículo".

"Os sórdidos Democratas de Nova Iorque [...] fazem tudo o que podem para me processar por uma fundação que [...] deu a organizações de solidariedade mais do que recebeu", escreveu Trump no Twitter.

"Não vou fazer um acordo neste processo", acrescentou.