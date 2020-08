Trump assina ordem executiva que pode impedir o Tik Tok de funcionar nos EUA

Donald Trump, o presidente dos EUA, emitiu esta quinta-feira ordens executivas que podem banir as aplicações TikTok e WeChat em 45 dias, caso estas não sejam vendidas a firmas americanas pelas suas empresas detentoras da China.A ordem proibira "qualquer transação por qualquer pessoa, ou com relação a qualquer elação a qualquer propriedade, sujeita à jurisdição dos Estados Unidos, com a ByteDance Ltd.".Esta situação aumenta a pressão sobre as negociações da venda da aplicação. Na semana passada, informações deram conta de que a Microsoft já se encontrava a negociar a potencial compra.Trump definiu o dia 15 de setembro como o prazo para o Tik Tok encontrar um comprador nos EUA.