Trump ataca destituição e fala em “guerra civil”

Donald Trump reagiu esta segunda-feira com grande violência ao processo de destituição que ameaça a sua presidência, lançando um feroz ataque no Twitter contra o democrata que vai liderar a investigação e exigindo saber a identidade do denunciante e das suas fontes. Partilhou ainda um comentário de um pastor evangélico que diz que a sua destituição irá provocar uma nova "guerra civil" na América.

Numa série de tweets disparados entre a noite de domingo e a manhã de esta segunda-feira, Trump acusou o democrata Adam Schiff, que vai liderar o processo de destituição no Congresso, de "inventar um depoimento falso e ilegal, fazendo-se passar por mim, e lê-lo em voz alta perante o Congresso e o povo americano". "Preso por traição?", questionou o presidente aos seus seguidores. Trump referia-se às declarações feitas por Schiff quando acusou o presidente de pressionar a Ucrânia para investigar o democrata Joe Biden, seu possível adversário nas presidenciais de 2020, acusação que está na origem do processo de destituição.

Mas os ataques de Trump não ficaram por aqui. O presidente exigiu ainda saber a identidade do agente da CIA que o denunciou pelo alegado convite à ingerência de uma potência estrangeira nas eleições americanas, bem como das suas fontes. "Mereço saber quem me acusa", afirmou Trump, que na semana passada comparou o denunciante a um "espião". "Sabem o que fazíamos antigamente aos espiões, não sabem?", perguntou na altura.

Pouco antes, Trump tinha partilhado um comentário polémico do pastor evangélico Robert Jeffress, seu apoiante, que avisava que "se os democratas conseguirem destituir o presidente (o que nunca conseguirão fazer), isso provocaria uma fratura equivalente a uma guerra civil neste país da qual nunca conseguiremos recuperar".



PORMENORES

Denunciante em risco

Os advogados do agente da CIA que denunciou as pressões de Trump à Ucrânia para investigar Biden afirmaram que a vida do seu cliente "corre perigo" devido às ameaças do presidente.



Viagens de Giuliani

O advogado de Trump, Rudolph Giuliani, garantiu que as suas viagens para reuniões com responsáveis ucranianos não foram pagas pelo presidente.



Autorização russa

A Rússia avisou que as transcrições das conversas de Trump com Putin só podem ser divulgadas com a sua autorização.