Trump banido das redes sociais avança com plano de plataforma própria que já está "em preparação"

Donald Trump está mesmo a avançar com o plano de criar uma rede social própria. Banido das redes sociais, em especial do Twitter onde era mais ativo, após incitação à violência no episódio da violenta invasão ao capitólio dos EUA, o projeto do ex-presidente norte-americano está "em preparação", garante fonte oficial à FOX News.

"Estamos a avançar. O Presidente Trump vai ter voz de volta, de uma forma ou de outra", afirma a mesma fonte, dizendo que a equipa está a "levar o seu tempo para fazer tudso correto", uma vez que, nestas plataformas "só há uma hipótese de ter sucesso".

Jason Miller, conselheiro do ex-presidente dos EUA Donald Trump, foi o primeiro a confirmar a notícia à FOX News . Acredito que vamos ver o Presidente Donald Trump voltar às redes sociais dentro de dois ou três meses, com a sua própria plataforma. E isto é uma coisa que vai mudar o jogo nas redes sociais, toda a gente vai estar a ver e à espera do que o Presidente Trump vai fazer", disse o conselheiro em fevereiro.

Sem adiantar mais pormenores sobre a rede social de Trump, Miller garantiu que o ex-presidente tem tido muita "grandes reuniões" com várias equipas em Mar-a-Lago e que "várias empresas" já abordaram Trump para apoiar o projeto.

Donald Trump está banido do Twitter, a rede social onde publicava mais vezes, desde a violenta invasão ao Capitólio dos EUA, a 6 de janeiro.