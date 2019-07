Trump comete nova gaffe e fala de aeroportos em 1775

O presidente Donald Trump cometeu mais uma gaffe. No discurso do 4 de Julho, Dia da Independência dos EUA, afirmou que as tropas norte-americanas venceram os ingleses, em 1775, depois de "tomarem os aeroportos". Deveria ter dito, os portos.Trump alega que o erro se deveu a uma avaria do teleponto, que já era muito difícil de ler devido à chuva em Washington na tarde de quinta-feira.Mas os críticos não aceitam a explicação, pois o presidente antecipou em mais de um século o surgimento do avião.O primeiro voo tripulado só foi feito em 1903, pelos irmãos Wright.