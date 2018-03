Presidente norte-americano é acusado de violar a Constituição.

Um juiz federal permitiu esta quarta-feira o avanço de um processo contra Donald Trump. Em causa está o recebimento indevido de dinheiro para o Trump Internation Hotel, em Washington, nos Estados Unidos, por parte de governos estrangeiros, segundo avança a imprensa local.



A investigação tem como objetivo a possibilidade de aceder aos documentos do estabelecimento de forma a perceber exatamente a quantidade de dinheiro transferido e as datas do mesmo.

Esta é a primeira vez que um caso desta dimensão tem autorização para prosseguir nos Estados Unidos.