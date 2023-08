Donald Trump já se entregou na cadeia de Geórgia

Donald Trump chegou, esta quinta-feira, à cidade norte-americana de Atlanta, no estado de Geórgia, para se entregar na cadeia local,, onde é acusado de tentar falsificar os resultados eleitorais de 2020, nesta que é a quarta acusação criminal que enfrenta.

O antigo chefe de Estado dirigiu-se à prisão do condado de Fulton, na cidade norte-americana de Atlanta, para tirar as suas impressões digitais e, possivelmente, uma fotografia para o seu processo judicial. Pelas 19h50 locais (00h50 em Lisboa), o ex-presidente dos EUA voltou a abandonar as instalações da cadeia da Geórgia. Foi libertado sob fiança de 200 mil dólares (185 mil euros).

Segundo a Reuters, o avião particular de Trump aterrou às 19h03 locais desta quinta-feira (00h03 em Lisboa) no aeroporto Hartsfield-Jackson de Atlanta, onde a comitiva estava pronta para o dirigir até à prisão do condado de Fulton. No exterior da cadeia, entre os apoiantes, encontrava-se a representante dos EUA no estado de Geórgia, Majorie Taylor Greene, uma das mais proeminentes apoiantes de Trump no Congresso norte-americano.

A acusação no condado de Fulton é o quarto processo criminal contra Trump desde março, quando se tornou o primeiro ex-presidente na história dos Estados Unidos a ser acusado.