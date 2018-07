Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump recua na imposição de taxas alfandegárias à Europa

Decisão que alivia conflito comercial entre UE e EUA tomada após encontro com Juncker.

Trump e Juncker discutiram esta tarde de quarta-feira, na Casa Branca, a crescente divergência de políticas comerciais, da qual resultou o recuo na imposição de taxas à europa.



Em causa, estavam as tarifas alfandegárias já aplicadas pelos norte-americanos sobre as importações de aço e alumínio e retaliadas pelos europeus.



As taxas impostas por Trump levaram a UE a retaliar com aplicação de tarifas aduaneiras aos Estados Unidos em produtos como o sumo de laranja, o "bourbon" e as motos Harley Davidson.



