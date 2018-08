Trump "veta" comunicado e dá condolências no Twitter após a morte de McCain

Bandeira foi hasteada na Casa Branca em vez de ficar a meia-haste até ao funeral do senador.

21:42

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de agosto de 2018

Donald Trump tem sido duramente criticado pela forma como lidou oficialmente com a morte de John McCain. Depois de ter decidido não enviar uma declaração oficial da Casa Branca sobre a morte do senador e os serviços que prestou ao país, o presidente dos EUA optou por colocar uma publicação no Twitter onde dá as condolências à família do político.De acordo com o The Washington Post, Trump informou a sua equipa que enviaria uma mensagem na rede social em vez de aprovar a emissão de uma declaração em nome de toda a sua administração. Este comunicado "vetado" por Trump apelidava McCain de "herói".Outra das polémicas está relacionada com o facto de a bandeira dos Estados Unidos ter sido hasteada na manhã desta segunda-feira, na Casa Branca, em vez de ficar a meia-haste devido à morte do senador do Arizona até ao momento do seu funeral.Durante a tarde, a bandeira voltou a ser colocada a meia-haste, tal como acontecia em todos os outros edifícios.John McCain era um dos maiores críticos de Trump dentro do partido e, de acordo com a imprensa norte-americana, não queria que o atual presidente dos EUA marcasse presença no seu funeral.O senador morreu este domingo aos 81 anos. O senador norte-americano decidiu parar os tratamentos contra o glioblastoma, forma de tumor maligno no cérebro, detectado em julho de 2017 e que o levou a ser operado em Abril deste ano."O senador estava com a sua mulher Cindy e a sua família quando acabou por morrer", disse o gabinete de comunicação de McCain.Candidato à presidência dos EUA em 2008, venceu a disputa pela vaga republicana com Mike Huckabee, Rudolph Giuliani e Mitt Romney.Mais tarde, perdeu a corrida à Casa Branca para o vencedor das primárias do Partido Democrata, Barack Obama.