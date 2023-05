UE aperta regras para transferências de criptoativos

A União Europeia (UE) atualizou esta terça-feira as regras sobre transferências de criptoativos, de modo a garantir que possam ser rastreadas, no âmbito do combate à criminalidade.

Num comunicado, o Conselho da UE adianta ter alargado aos criptoativos as regras relativas à transferência de fundos, garantindo a transparência financeira das operações, assegurando que não sejam utilizados para fins criminosos.

Ao abrigo das novas regras, os prestadores de serviços de criptoativos são obrigados a recolher e a tornar acessíveis determinadas informações sobre os originadores e os destinatários das transferências de criptoativos que processam, independentemente do montante a transacionar.

Esta medida, considera o Conselho, assegura a rastreabilidade das transferências de criptoativos, por forma a melhor poder identificar eventuais transações suspeitas e a bloqueá-las.