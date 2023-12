UE e Reino Unido retomam negociações sobre Gibraltar na próxima semana em Londres

A União Europeia (UE) e o Reino Unido vão retomar em Londres, entre 13 e 14 de dezembro, as negociações sobre "alguns dos principais pilares" do futuro acordo sobre Gibraltar.

Fonte do organismo europeu confirmou esta terça-feira à agência Efe que a UE e o Reino Unido "discutiram e chegaram a acordo" sobre a retoma das negociações.

Como resultado dessa interação, as próximas negociações estão marcadas para "13 e 14 de dezembro" e abordarão "alguns dos principais pilares do futuro acordo", destacou a mesma fonte.

Esta nova ronda de negociações "terá lugar em Londres", acrescentou.

Por parte da UE, os participantes na reunião serão responsáveis da Comissão Europeia.

A futura relação entre a UE e Gibraltar não está incluída no acordo comercial que Londres e Bruxelas alcançaram na véspera de Natal de 2020, pelo que é necessário um acordo separado que a Comissão Europeia e o Governo britânico estão a negociar e que, em última análise, exigirá a aprovação de Espanha.

Espanha e Reino Unido retomaram esta segunda-feira as conversações na cidade espanhola de Málaga para chegar a um acordo sobre a relação com Gibraltar após o Brexit.

A reunião contou com a presença do secretário de Estado espanhol para a União Europeia (UE), Pascual Navarro, e de uma delegação do Reino Unido, incluindo o ministro-chefe de Gibraltar, Fabian Picardo, e o vice-ministro-chefe, Joseph García, de acordo as autoridades desta colónia britânica.

Tratou-se de uma "reunião técnica" em linha com o anunciado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, José Manuel Albares, após o encontro com o novo secretário de Estado britânico, o ex-primeiro-ministro David Cameron, em Bruxelas, confirmaram fontes ministeriais à EFE.

Em 28 de novembro, Albares e Cameron reuniram-se na cimeira da NATO em Bruxelas, onde realizaram uma reunião bilateral na qual concordaram em retomar as conversações sobre a relação com Gibraltar após o Brexit.

Como explicou Albares antes da reunião, a Espanha e o Reino Unido estão "muito perto" de fechar o acordo.