UE exige investigação internacional e independente à morte de Navalny

A União Europeia (UE) exigiu esta segunda-feira à Rússia que permita uma investigação internacional independente às circunstâncias da "morte súbita" de Alexei Navalny, líder da oposição russa, anunciada na sexta-feira.

"A Rússia deve permitir uma investigação internacional independente e transparente sobre as circunstâncias desta morte súbita. A UE, em estreita coordenação com os parceiros, não poupará esforços para responsabilizar a liderança política e as autoridades russas, e para impor consequências pelos seus atos, nomeadamente através de sanções", disse o alto representante para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Josep Borrell, citado em comunicado.

O chefe da diplomacia europeia disse que a UE "está indignada com a morte do político da oposição russa Alexei Navalny, cuja responsabilidade recai, em última instância, sobre o Presidente [da Rússia] Vladimir Putin e as autoridades russas".