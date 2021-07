UE propõe acabar com novos carros movidos a gasolina até 2035

A União Europeia propôs esta quarta_feira acabar com novos carros movidos a gasolina e gasóleo até 2035 como parte de um amplo pacote climático. O objetivo é acelerar a mudança para veículos elétricos com emissão zero.A proposta incide sobre um corte na ordem dos 55% nas emissões de CO2 dos carros até 2030 em relação aos níveis de 2021, um valor bastante superior ao existente de uma redução de 37,5% nas emissões de CO2.A Comissão Europeia propôs ainda um corte de 100% nas emissões de CO2 até 2035, tornando assim impossível a venda de novos veículos movidos a combustíveis fósseis no bloco de 27 países."Este é o tipo de ambição que esperávamos ver da UE, onde faltou nos últimos anos", disse Helen Clarkson, diretora-executiva do Climate Group, um grupo sem fins lucrativos que trabalha com empresas e governos para enfrentar as mudanças climáticas.