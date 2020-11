Ugur e Oezlem, o casal de bilionários por detrás da promissora vacina da Pfizer contra a Covid-19

São turcos, bilionários e são a esperança de milhões de pessoas que lutam para contar a pandemia de Covid-19.



Ugur Sahin, de 55 anos, e a mulher, Oezlem Tuereci, de 53, são o casal responsável pelo desenvolvimento da vacina contra o novo coronavírus, da empresa BioNTech em parceria com a Pfizer, que se revelou 90% eficaz contra o coronavírus, segundo os dados avançados esta segunda-feira pela farmacêutica.



Fundaram a empresa alemã BioNTech em 2008 com o objetivo de desenvolver uma investigação sobre o cancro. Ugur é o chefe do gabinete executivo da empresa, enquanto que a mulher assume funções como chefe do gabinete médico. Antes da BioNTech, já tinham tido uma outra empresa farmacêutica, vendida em 2016 por mais de mil milhões de euros. Juntos fundaram ainda uma organização alemã sem fins lucrativos.

De acordo com o jornal alemão Welt am Sonntag, o casal está na lista das personalidades mais ricas da Alemanha, onde se conheceram. Ambos são provenientes de famílias humildes e, apesar de atualmente serem bilionários, quem conhecer Ugur diz que este se mantém humilde e modesto como sempre e que até vai trabalhar de bicicleta.



Ugur e Oezlem conheceram-se em Colónia, na Alemanha, apesar de serem ambos turcos. Os pais de ambos mudaram-se para a Alemanha quando estes eram pequenos.



Em declarações ao jornal britânico The Sun, a dupla chegou a revelar que nem no dia em que se casaram se ausentaram do laboratório onde estiveram várias horas a trabalhar.

Os resultados dos ensaios clínicos à vacina Pfizer revelaram-se mais promissores do que o esperado com uma taxa de eficácia de 90%. Alguns dos voluntários admitem que os sintomas sentidos após lhes ter sido injetada a vacina podem comparar-se aos efeitos da toma da vacina contra a gripe.