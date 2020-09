Um milhão de mortes em todo o Mundo devido à Covid-19

O Mundo ultrapassou este domingo o milhão de mortos vítimas da pandemia de Covid-19, indica o World Meter, um site de referência que fornece dados e estatísticas em tempo real para diversos assuntos. A doença foi identificada pela primeira vez em Wuhan, província de Hubei, China, em 1 de dezembro de 2019, mas o primeiro caso só foi reportado no dia 31 desse mês.A 9 de janeiro deste ano, o Centro de Prevenção e Controlo das Doenças da China informou que um novo coronavírus, SARS-CoV-2, que originou a doença Covid-19, foi detetado como agente causador de 15 de 59 casos de pneumonia. Os EUA lideram o ranking dos países mais atingidos, seguidos pela Índia, Brasil e Rússia.A Organização Mundial da Saúde considerou já como "muito provável" um cenário de dois milhões de mortes no próximo ano, se não houver uma constante ação concertada".Os madrilenos saíram ontem à rua em mais uma vaga de protestos contra os confinamentos seletivos ordenados para a capital espanhola. Aconteceu no mesmo dia em que 53 mil bandeiras foram colocadas no Parque Roma, em homenagem aos espanhóis mortos pelo novo coronavírus. Já as autoridades sanitárias da Catalunha temem que a situação na capital ‘contagie’ a região.Só em 24 horas, o Brasil registou 869 mortes e 28 378 casos de infeção, de acordo com o Ministério da Saúde. As autoridades acrescentam que 4 050 837 pessoas já recuperaram e outras 525 748 permanecem em acompanhamento.O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, pediu um programa de recuperação para África, com um pacto global para perdão de dívida externa e acesso de todos à futura vacina da Covid-19.A Alemanha apresentou na sua última contagem 1411 novos contágios, aponta o Instituto Robert Koch. O total de vítimas mortais ultrapassa as nove mil.O porta-voz do Grupo Covid-19 para a Comunidade de Madrid, Emilio Bouza, demitiu-se dois dias após aceitar o convite, na sequência das divergências entre governo central e regional.