Um morto e 40 feridos em descarrilamento de comboio no Paquistão

Pelo menos uma passageira morreu e 40 pessoas ficaram feridas após o descarrilamento de oito carruagens de um comboio com destino a Lahore, capital do Paquistão, na madrugada deste domingo, informaram as autoridades paquistanesas.

De acordo com a agência Associated Press (AP), o acidente ocorreu no sul do Paquistão, entre as estações de Rohri e Sangi, na província de Sindh, levando à interrupção da circulação ferroviária nos dois sentidos, disse um funcionário dos caminhos-de-ferro, Kamran Lashari.

As razões do descarrilamento não são para já conhecidas, nem o número de passageiros do comboio, que partira de Carachi com destino a Lahore e seguia com 18 carruagens.