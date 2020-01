União Europeia diz adeus ao Reino Unido

Mais de três anos depois do referendo e duas datas de saída falhadas, o Brexit está aí e acontece às 23h00, hora local em Londres, mesma hora em Lisboa, meia-noite em Bruxelas. Para os ‘brexiteers’ vai ser um dia de festa, para os ‘remainers’ um dia de protesto contra uma decisão irreversível. A partir desta sexta-feira, o Reino Unido deixa de fazer parte da União Europeia e começa uma fase de transição até 31 de dezembro.

Para a comunidade portuguesa em Londres, a chegada deste dia é um alívio depois de tantos avanços e recuos, mas para quem já tratou do estatuto de residente, a saída do Reino da União nada mais é do que uma formalidade. O processo pode ser feito através de uma aplicação em telemóvel, simples e de forma gratuita e mais de metade dos 400 mil portugueses no Reino Unido já o fizeram. A saída é encarada de forma natural e inevitável, afinal.

"Logo após o referendo houve uma inquietação, as pessoas preocuparam-se com o que iria acontecer a seguir. Neste momento estão mais tranquilas, a maioria já tem a situação regularizada", disse ao CM o empresário Pedro Xavier, que tem um gabinete de apoio aos portugueses em Londres.

Já Luís Magalhães, proprietário de um cabeleireiro em South Lambeth Road, não disfarça alguma apreensão. "Não temos muita informação. O que ouvimos é na televisão inglesa, no dia a dia, as pessoas a falarem... As pessoas estão com um bocadinho de medo, não sabem o que se vai passar", diz o emigrante português.

E é motivo de festa? Nigel Farage e os apoiantes do Brexit entendem que sim e por isso vão assinalar a data - a hora, entenda-se - com uma concentração em Parliament Square, com bandeiras Union Jack e cânticos patrióticos.

Já o número de 10 de Downing Street, residência oficial do primeiro-ministro britânico, terá na sua fachada uma projeção vídeo com a contagem decrescente para o Brexit.

Ainda a juntar à ‘festa’, entra esta sexta-feira em circulação uma nova moeda, de meia libra, com a inscrição "Paz, Prosperidade e Amizade com todas as Nações".