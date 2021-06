United Airlines anuncia encomenda de 270 aviões Boeing e Airbus

A companhia aérea norte-americana United Airlines anunciou esta terça-feira a compra de 270 aviões Boeing e Airbus, a maior encomenda conjunta da sua história, coincidindo com a recuperação do setor após a pandemia.

Numa nota à imprensa, a United explicou que a compra envolve 200 aviões Boeing 737 MAX e 70 Airbus A321neo, o que deve permitir um aumento de lugares disponíveis para voos domésticos em quase 30%.

Com esta encomenda, a empresa norte-americana eleva as suas últimas aquisições para mais de 500 novos aparelhos, dos quais 40 serão entregues em 2022, 138 em 2023 e cerca de 350 a partir de 2024.

Na sequência da compra dos novos aviões, a empresa conta criar aproximadamente 25 mil empregos até 2026.

Substituir uma frota envelhecida por aviões com maior eficiência energética, com menos aparelhos e maiores, reduzirá as emissões de gases com efeito de estufa em 17% a 20% por lugar, destaca a United.

Segundo o diretor-geral da companhia aérea, Scott Kirby, o transporte de turistas já está "praticamente" no nível anterior à pandemia.

O recomeço das viagens de negócios, que ainda regista uma descida de 60%, "deverá acelerar no outono, quando as crianças voltarem às escolas", indicou, acrescentando que as viagens internacionais vão demorar mais a voltar ao nível anterior, mas manifestou esperança no próximo verão.