Ursos apanhados em flagrante durante 'briga' no meio da estrada

As imagens de dois ursos a 'discutirem' no meio de uma estrada na província da Colúmbia Britânica, no Canadá, está a tornar-se viral na Internet.O momento foi captado por uma mulher, Cari McGillivray, que classifica a experiência como "um dos melhores encontros com a vida selvagem".Segundo especialistas, citados pela revista Galileu, o vídeo foi filmado numa zona remota da região onde existem maiores probabilidades de encontrar os animais na via pública.De acordo com o governo canadense, existem cerca de 15 mil ursos pardos - um número que corresponde a um quarto de toda a população dos animais na América do Norte. A espécie chega a medir 2,4 metros e pesar cerca de 363 quilos. Os animais alimentam-se, principalmente, de nozes, frutos, raízes e folhas.Continua ainda por desvendar o motivo da 'briga', mas segundo a publicação este tipo de comportamento ocorre quando dois ursos macho disputam a mesma fêmea.