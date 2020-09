Usar óculos pode reduzir risco de ser infetado com o novo coronavírus

Quem nunca se irritou por ter de usar óculos com a máscara e ficar a ver tudo embaciado? Até agora, o uso dos dos óculos com a máscara de proteção individual sempre foi uma dor de cabeça com muitos a queixarem-se, porém, um novo estudo vem dar alguma vantagem aos utilizadores de óculos.O estudo foi desenvolvido num hospital em Suizhou, China, e apresenta alguns problemas por ter uma amostra muito residual, mas avança que as pessoas que usem óculos durante mais do que oito horas diárias são menos susceptíveis de serem infetadas.