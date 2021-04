Uso excessivo de botox deixou jurado do American Idol Simon Cowell com rosto "permanentemente triste"

executivo britânico de 61 anos ficou com uma aparência "permanentemente triste", como descreve o jornal britânico Mirror.





suavizar as rugas e linhas ao redor dos seus olhos tornou a sua aparência "triste" com os olhos descaídos.

O uso excessivo de botox e preenchimento facial deixou Simon Cowell, jurado do American Idol e do Factor X, com o rosto deformado. ODe acordo com os especialistas em trabalho cosmético, esmiuçado no programa 'Celebridades: O que aconteceu à tua cara', a tentativa de Cowell deOs mesmos especialistas comparam Simon Cowell com Madonna que, apesar dos seus "excessivos procedimentos", o aspeto dos olhos da rainha da Pop aparentam maior naturalidade acabando por revelar o envelhecimento normal das pálpebras.O jornal britânico avança ainda que o famoso jurado de programas de talentos gastou mais de 57 mil euros no seu sorriso "ultrabrilhante".