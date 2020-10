A potencial vacina contra a Covid-19 que está a ser desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca e pela Universidade de Oxford produziu uma “resposta imunitária robusta” em pessoas com mais de 55 anos, avançou ontem o jornal ‘Financial Times’.





Os testes de sangue realizados a um subconjunto de participantes mais velhos do ensaio da AstraZeneca mostraram “resultados semelhantes” àqueles que foram obtidos por um grupo de adultos saudáveis com idades entre os 18 e os 55 anos. Os estudos mostram que a vacina induz duas formas de resposta imune em pessoas com mais de 55 anos, gerando anticorpos e linfócitos T (um tipo de glóbulo branco que destrói células infetadas) durante, pelo menos, 56 dias. Foi ainda confirmado que a vacina desencadeia menos respostas adversas entre os idosos.