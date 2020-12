Vacina da Pfizer contra a Covid-19 com “efeito duradouro”

O consultor médico da administração norte-americana e chefe do grupo de desenvolvimento de vacinas dos EUA, Moncef Slaoui, defendeu que o fármaco desenvolvido pela Pfizer pode ter um “efeito duradouro” depois de ser distribuído pela população. Em entrevista à CNN, Slaoui disse que só o tempo permitirá dizer o que vai acontecer, mas admitiu que a eficácia da vacina pode durar “muitos anos”, incluindo em pessoas mais velhas e outros indivíduos vulneráveis, sendo necessária nova vacinação de cada três a cinco anos.



O consultor médico frisou ainda que uma das marcas do sistema imunológico é a memória, pelo que a resposta do corpo humano ao novo coronavírus vai ser muito mais rápida assim que a pessoa estiver vacinada. Slaoui confessou não saber se as pessoas vacinadas podem espalhar o vírus a terceiros, antevendo assim a possibilidade de existirem novos contágios ao longo de 2021.

