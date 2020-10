Vacinas para a gripe "podem ajudar a proteger as pessoas do coronavírus", afirmam especialistas

Com a chegada do inverno, chegam as vacinas da gripe e com elas um potencial aliado para combater também a pandemia. De acordo com cientistas de Itália e Brasil, a vacina para a gripe pode ajudar a preparar o sistema imunológico para o caso de ter de combater o coronavírus.Dois estudos independentes, com mais de 100 mil pacientes, revelou que as vacinas para a gripe não só reduziram os internamentos como também reduziram o número de mortes por Covid-19 nos hospitais.

Os responsáveis pelos estudos da Universidade de Milão e da Universidade de São Paulo alertam agora os governos de todo o mundo para a vacina da gripe como uma forte aliada para proteger a população.

Nas últimas semanas, a DGS, apoiada pelo Governo, tem vindo a promover a vacina da gripe em especial para os grupos de risco de forma a combater um inverno que será particularmente difícil devido à pandemia.Graça Freitas disse, na passada sexta-feira, que a campanha de vacinação da gripe está a correr "melhor" do que o programado, uma vez que as "vacinas estão a ser distribuídas antecipadamente", facilitando a logística para a sua administração em lares de idosos e outras estruturas. A diretora-geral da Saúde observou que esta semana já existirão zonas do país com todos os utentes de lares vacinados.