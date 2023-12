Vaga de frio atinge a Sibéria com temperaturas de 58 graus negativos

O clima ártico afetou várias áreas da Rússia, esta terça-feira, com os termómetros a atingirem os 58 graus Celsius negativos na região selvagem da Sibéria.Situada a cerca de cinco mil quilómetros de Moscovo, a cidade de Yakutsk é uma das cidades mais frias do mundo. Imagens de drone mostram a localidade coberta de nuvens e nevoeiro.À Reuters, um viajante disse que se deslocou para a cidade para experimentar as temperaturas extremas. "Tenho sorte, pois em dezembro não é habitual ter este tipo de tempo", disse Danila, que tinha a barba, o chapéu e o cachecol cobertos de gelo.O homem afirma que não tem muito frio, uma vez que se preparou bem. "Se não tivesse vestido as roupas certas, ficaria congelado em minutos", acrescentou.Na República de Shanka, uma vasta região situada no nordeste da Sibéria, as temperaturas atingiram os 55 graus negativos durante a noite. Em Oymyakon, uma povoação daquela região, os termómetros registaram 58 graus negativos.De acordo com a Reuters, os meteorologistas afirmam que, devido à humidade e ao vento, a sensação seria de 63 graus negativos.