Vai de férias para as Maldivas? Vacinas contra a Covid-19 vão ser gratuitas para todos os turistas

Como forma de reforçar e garantir o turismo em segurança, as Maldivas vão passar a oferecer vacinas contra a Covid-19 aos turistas que chegarem ao país.



Esta medida faz parte da estratégia denominada '3V', que visa incentivar os turistas a "visitar, vacinar e passar férias" (em inglês- visit, vaccinate and vacation) e proporcionará uma forma "mais conveniente" de visitar o país, disse Abdulla Mausoom, ministro do Turismo, à CNBC.





Outra novidade apresentada pelo governo do país e quase a ser implementada é que quem comprovar que já foi vacinado contra a Covid-19 possa circular livremente. Para já, a prioridade é garantir que toda a população seja vacinada e só depois avançar com esta ideia.

Uma das regras para dar entrada no país é a apresentação de um teste PCR negativo à Covid-19 e o comprovativo de reserva num hotel.