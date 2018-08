Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vale da Morte regista mês mais quente de sempre no planeta

Temperatura média no local, na Califórnia, rondou os 42,3 graus, durante o dia e também à noite.

16:16

O Vale da Morte da Califórnia, nos Estados Unidos, registou o mês mais quente de sempre em todo o planeta, ultrapassando o recorde de julho do ano passado.



A temperatura média do Vale da Morte rondou os 42,3 graus, durante o dia e também à noite.



Considerado um dos pontos mais quentes do planeta, o Vale da Morte registou em média 3,5 graus acima do habitualmente registado, os 39 graus.



A marca anterior à registada em julho do ano passado tinha um máximo histórico de 100 anos.



Recorde-se que esta zona é conhecida por deter o recorde da temperatura mais quente já registada: 57 graus, a 10 de julho de 1913.