Três crianças entre os cinco mortos em tiroteio numa escola cristã nos EUA

Pelo menos três crianças morreram na sequência de um tiroteio, esta segunda-feira, na 'St Paul Christian School', uma escola cristã, em Nashville, nos EUA. O atirador pôs-se em fuga e foi posteriormente abatido.Segundo a agência Reuters, o tiroteio ocorreu numa escola cristã do estado do Tennessee e os serviços de emergência já se encontram no local.Os bombeiros de Nashville avisaram a população através de uma publicação no Twitter onde revelaram que estavam a responder a uma ocorrência de um "agressor" na '33 Burton Hills Blvd Convenant School'. "Podemos confirmar que temos várias vítimas", informa a publicação.