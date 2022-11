Vaticano escolheu médico do Atlético de Madrid para tratar do joelho do Papa Francisco

José María Villalón, distinto médico na área de traumatologia desportiva, atende jogadores de futebol no clube desde 1995 e descreveu o Papa como uma pessoa "muito charmosa, mas também teimosa".

Não se sabe ao certo qual o problema que Francisco sofre e Villalón apenas revelou que foi chamado para "melhorar a mobilidade e interromper o processo artrítico", sem recorrer a cirurgia.



O médico do clube madrileno disse ainda que ficou muito nervoso quando recebeu a chamada do Vaticano, porque é uma grande responsabilidade tratar da recuperação do pontífice.

