Veterano da Segunda Guerra Mundial reencontra três irmãos que salvou há mais de 70 anos

Um veterano da Segunda Guerra Mundial, Martin Alder, reencontrou no passado mês de agosto três irmãos italianos, Bruno, Mafalda e Giuliana Naldi, que salvou há mais de 70 anos.



Corria o ano de 1944, no sul de Bolonha, os soldados faziam uma busca de porta em porta à procura de militares alemães. Andavam cautelosos e quando detetavam um ligeiro movimento estavam prestes a disparar. Uma mulher desesperada surgiu à frente dos soldados, enquanto gritava pelos filhos. Duas meninas e um menino acabaram por saltar de um esconderijo. Quando Martin Alder baixou a arma, tirou uma fotografia com as crianças.





Desde então, o norte-americano sempre sonhou em reencontrar os três irmãos. Aos 97 anos, viajou de propósito para Bolonha e finalmente conseguiu estar novamente com Bruno, Mafalda e Giuliana.Com a ajuda da filha, que expôs a história nas redes sociais, e de um jornalista italiano, Martin Alder conseguiu concretizar o sonho.