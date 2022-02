Victoria's Secret tem novo modelo com síndrome de Down

A porto-riquenha Sofía Jirau está a fazer história no mundo da moda, sendo a primeira modelo da Victoria's Secret com síndrome de Down.Numa publicação no Instagram, partilhada a 14 de fevereiro, Sofía Jirau, de 25 anos, anunciou a sua nova parceria com a empresa de moda: "Um dia sonhei, trabalhei para este sonho e tornei-o realidade."A modelo refere ainda que "finalmente" pode contar um "segredo" porque é o "primeiro modelo da síndrome de Victoria's Secret with Down!".De acordo com o site criado pela própria, Jirau iniciou a sua carreira como modelo em 2019 e, mais tarde, em fevereiro de 2020, desfilou pela primeira vez na Semana da Moda de Nova Iorque.Conhecida há vários anos a apostar apenas em manequins com corpos escultóricos, a Victoria's Secret inclui uma nova gama de produtos a pensar em mulheres reais.