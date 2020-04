Médicos davam-lhe um dia de vida mas conseguiu vencer o coronavírus e voltou a abraçar a mãe

Os médicos deram-lhe 24 horas de vida, mas Ben, que aprendeu a viver com o síndrome de down, conquistou agora uma nova vitória na vida, derrotou o coronavírus.Ben McCafferty lutou contra a Covid-19 durante duas semanas num hospital do Reino Unido. No passado sábado, Ben foi surpreendido pela mãe e ambos se abraçaram no momento em que se preparava para abandonar o hospital.Nas imagens é possível ver Ben a agradecer o trabalho incansável da equipa de enfermeiros que o acompanharam.Os médicos não acreditavam que o homem de 34 anos conseguisse superar a doença.